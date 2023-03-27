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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'un bazı bölgelerinde, sabah yoğunluğu trafiğin ağır ilerlemesine neden oluyor.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu
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D-100 kara yolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü çift yönlü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde, TEM kara yolu Seyrantepe ile Büyükdere Caddesi'nde trafik ağır ilerliyor.

İşe giden vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştururken Mecidiyeköy'de ana arterlerdeki metro, metrobüs ve İETT aktarma noktalarında da kuyruklar gözleniyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde ise her iki istikamette trafik akışı yoğun.

D-100 karayolu Ankara istikametinde Küçükçekmece Gölü girişinde başlayan trafik Avcılara'a kadar etkili oluyor. TEM otoyolu Avcılar mevkisi Ankara istikametinde de yoğunluk sürüyor.

TEM ile D-100 kara yolunu birbirine bağlayan Hadımköy yolunda ise her iki istikamette trafik yer yer ağır ilerliyor.

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