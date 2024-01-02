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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da, yılın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

AA2 Ocak 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu
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Kentin Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ, Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan ile Mecidiyeköy'de araçlar yavaş ilerliyor.

Sefaköy-Florya yönündeki bakım onarım çalışması nedeniyle D-100 kara yolu sol şeridi trafik akışına kapatılırken güzergah üzerinde trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

D-100 kara yolu ile TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa, Kağıthane Hasdal ve Maslak arasında ve Esenyurt'ta trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sahil Yolu'nda Bakırköy ile Yeşilköy arasında, Küçükçekmece ile Avcılar'ın Ankara istikametinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

Unkapanı Köprüsü çıkışında Taksim yönünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

- KÖPRÜLERİN ÇIKIŞLARINDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunda, Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde de araç yoğunluğu gözleniyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir ve Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin iki yakasındaki metrobüs ve tramvay duraklarında da yolcu yoğunluğu gözlendi.

Özellikle Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen, turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular kalabalıkta gruplar halinde ilerleyebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar çıktı.

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