İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0146
  • EURO
    35,0358
  • ALTIN
    2248.42
  • BIST100
    9131.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi
Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi

İstanbul'da ramazan ayının ilk iftarı öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi
ABONE OL

Mesaisini tamamlayan İstanbulların ramazanın ilk iftarına yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 74'e çıktı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ambarlı mevkisinde ve TEM Otoyolu Altınşehir bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yine D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu arttı.

TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkısına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde de Levent sapağından Hasdal kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.

Sahil yolunda ise Kabataş ile Beşiktaş arasında her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar, Şile Otoyolu'nda da Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Altunizade'de başlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.