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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle iş çıkışı kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
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Avrupa Yakası'nda E-5 ve TEM bağlantı noktalarının çoğunda trafik gözlenirken, toplu taşımada Cevizlibağ ve Bahçelievler metrobüs duraklarındaki giriş çıkışlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Ayrıca Basın Ekspres-Sefaköy hattı, Bayrampaşa, Bakırköy, Ayvansaray-Haliç, Bahçelievler Yenibosna bağlantı noktaları ile Bakırköy Yeşilyurt istikameti, Şirinevler kavşağı trafiğin en çok arttığı bölgeler olarak öne çıkıyor.

D -100 karayolu Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar çift yönlü, TEM otoyolu Hasdal, Nurtepe Viyadük, Seyrantepe mevkileri, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılımda yağışın da etkisiyle trafik yoğunlaştı.

Karaköy-Beşiktaş arası sahil yolu, Barbaros Bulvarı ve Piyalepaşa Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolunda da trafik olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda D100 karayolu üzerinde Kartal-Kadıköy arası her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir arasında da her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımlarında başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ümraniye'de, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Bazı tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarının ise kalabalık olması dikkati çekiyor.

İBB Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 17.30'da yağmurun da etkisiyle yüzde 83 olarak ölçüldü.

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