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İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

  • AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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