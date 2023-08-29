İstanbul'da valeyi öldürerek cinayet işleyen katiller Lüleburgaz'da operasyonla yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 20 Ağustos Pazar günü meydana gelen elim olayda, 4 şüpheli Bahçeşehir Gölet yakınındaki bir otoparka gelmiş, otoparka geldikleri araçtan inen kuşkulu kişiler, bir süre sonra vale noktasında giderek bir otomobilin anahtarını çalmıştı. Söz konusu şüpheliler başkasına ait araçla kaçarken, olaya müdahale eden vale Ogün Tekin, bu kişileri engellemek için koşmaya başlamış, "Durun" diyerek bağıran Tekin, araca yaklaştığı sırada şüphelilerden biri otomobilden ateş etmiş ve talihsiz vale isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Vale cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam etti. Polisiye soruşturmada faillerin, ikiz kardeşler Cebrail (20) ve Mikail Erdem(20) ile Yakup Yıldırım(21) ve Baran Polat (25) olduğu saptandı. Cinayette doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan zanlıların izini süren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izine ulaştı. Gasp ettikleri araçla seyir halinde olan saldırganların yakalanması için 23 Ağustos Çarşamba günü Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Şüpheliler burada polise silahla karşılık verince emniyet güçleri ile saldırganlar arasında çatışma yaşandı. Asayiş, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve ilçe ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Yaşanan çatışmanın ardından saldırganlar, gasp yoluyla elde ettikleri araçla kaçarken, yoldaki bir sürücüyü durdurdu. Silahla tehdit ettikleri sürücünün kamyonetini gasp eden saldırganlar izlerini kaybettirerek kayıplara karıştı. Cinayet Büro Amirliği birimleri, şüphelilerin izine bu kez Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ulaştı. Emniyet güçleri, yerlerini ve saklandıkları evi saptadıktan sonra faillerin yakalanması için Kırklareli'ne hareket etti. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen yere operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Timlerinin hazır bulunduğu operasyonda polisin peşinde olduğu ikiz kardeşler Cebrail Erdem, Mikail Erdem, Yakup Yıldırım, Baran Polat yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞKA CİNAYET ZANLISI 2 ŞÜPHELİ



Baskın yapılan aynı evde 18 Mayıs'ta Esenyurt'ta Ahmet Ertan'ın öldürüldüğü cinayetten aranan Murat Erdem (24) ve Serdest Çelebi (21) ile şüphelilerle evde bulan ve adı açıklanmayan bir gayrimenkul danışmanı da yakalandı.

Yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Mikail Erdem'in 87, ikiz kardeşinin ise 48 farklı suç kaydı olduğu anlaşıldı. Diğer şüphelilerin ise toplam 66 suç dosyasının olduğu tespit edildi.