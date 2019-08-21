İstanbul'da gök gürültülü yağmur başladı! Yağış ne kadar sürecek?

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İstanbul'da yağış başladı! Şehri kara bulutlar sardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Anadolu yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Öte yandan İstanbul’da yağış başlarken şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Genel müdürlükten bu sabah kuvvetli yağmur yağışı başlığıyla yapılan uyarıda” Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
 
 
İSTANBUL’U KARA BULUTLAR SARDI
 
İstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.
 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.
 
KARTAL'DA SU BASKINI
 
 
Yağan yağmur nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı.
 
YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?
 
İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
 
Bu kapsamda, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
 

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