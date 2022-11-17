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İstanbul'da yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul genelinde akşam mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
İstanbul'da yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
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Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu gözlenirken, O-3 Otogar bağlantı yolunda da trafik yavaş ilerliyor.

Avcılar Parseller'de yoğunlaşan trafik, Büyükçekmece'ye kadar ağır seyrediyor. Ankara istikametinin ise karşı yola göre daha akıcı olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Maltepe arasında karşılıklı olarak trafik çok yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından başlayan yoğunluk, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. TEM Ümraniye mevkisi ile köprü girişlerinde de yine trafik yoğunluğu mevcut.

Yenisahra'dan Maltepe'ye kadar trafik yoğun seyrederken, Maltepe ve Tuzla arasında sahil şeridinde yoğunluk gözlenmiyor.

Şile Yolu, Tepeüstü-Üsküdar yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, hafif şekilde etkili olan yağış sebebiyle ıslanan yollarda meydana gelen hasarlı trafik kazaları da yoğunluğu artırıyor.

Mesaiden sonra başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre saat 17.53 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

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