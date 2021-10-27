İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

DHA 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:40 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.

HAKKINDA ARAMA KARARI BULUNAN 17 YAŞINDAKİ KIZ BULUNDU

Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kadından birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi. Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

NARKOTİK KÖPEKLERİ ARAÇLARI TEK TEK ARADI

Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.