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İstanbul'da yılbaşı öncesi gıda denetimi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi işletmelerde gıda güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
İstanbul'da yılbaşı öncesi gıda denetimi
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İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla Kadıköy'de yapılan denetimlerde kafe, restoran ve market gibi satış yerlerindeki ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Denetlenen iş yerlerinden birinin imalathanesinde gazetecilere açıklama yapan Karaca, gıda güvenliğinin ve güvenilir gıda arzının sağlanması için üretimin her aşamasında denetim gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karaca, belli dönemlerde belirli işletmelere yönelik kontrollerin sıkılaştırıldığına dikkati çekerek, ''Yaklaşan yılbaşı nedeniyle unlu mamuller üreten pastane gibi yerler, kuru yemişçiler ve alkol sunumu yapan yerlerde denetimlerimizi biraz daha sıkılaştırıyoruz. Kurban Bayramı zamanında kasaplar, Ramazan Bayramı zamanında şekerleme üreticilerini yoğun olarak denetliyoruz." dedi.

"2023'TE YAKLAŞIK 225 BİN DENETİM YAPTIK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla kentin 39 ilçesinde kontrolleri artırdıklarını belirten Karaca, "Bu kapsamda 2023'te yaklaşık 225 bin denetim yaptık. 8 bin 907 numune aldık. 5 bin 550 işletmede olumsuzluk tespit edildi. Bu işletmeler hakkında 142 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Karaca, denetimleri aynı zamanda eğitim tarzında yaptıklarını dile getirerek, "İnsan sağlığını doğrudan etkileyecek unsurlarda eksiklikler varsa süre veriyoruz. İçinde bulunduğumuz yer gibi üretimin devamında sıkıntı gördüğümüz yerlerde belirlediğimiz eksiklikler giderilene kadar üretime ara verilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda denetim ekiplerince yönetmeliklere aykırı unsurların tespit edildiği iş yerlerine idari para cezası uygulanırken bazı işletmelerde ise eksiklikler giderilene kadar geçici süreyle üretimin durdurulmasına karar verildi.

  • İstanbul Tarım
  • Gıda Güvenliği
  • Denetimler

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