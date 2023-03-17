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İstanbul'da yoğun trafik

İstanbul'da yer yer görülen yağışın da etkisiyle kentin bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA17 Mart 2023 Cuma 09:54 - Güncelleme:
İstanbul'da yoğun trafik
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Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru olan trafikte yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise Kağıthane'de TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi ve Büyükdere Caddesi'nde trafikte yoğunluk görülüyor.

Avcılar'daki yoğunluk ise Beylikdüzü istikametine doğru devam ediyor. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne olan yol ve bağlantı yollarındaki trafik de devam ediyor.

Haliç Köprüsü'nün Zincirlikuyu istikametindeki girişinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Bahçelievler'de başlayan trafik yoğunluğu İncirli'ye kadar devam ederken, Basın Ekspres Yolu'nda ise her iki istikamette de trafik yoğunluğu görülüyor.

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