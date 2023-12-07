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İstanbul'da yoğun trafik

İstanbul'da, sabah saatlerinde yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
İstanbul'da yoğun trafik
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Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden duraklara ulaşmaya çalışan yolcular güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolu, Bakırköy, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ve Levent TEM otoyoluna katılım yolları ile Bayrampaşa Hal Yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Esenyurt ve Avcılar'da da ana arterlerde yoğunluk gözleniyor.

- KÖPRÜLERDE VE BAĞLANTI YOLLARINDA YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametlerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 karayolu Edirne istikametinde Maltepe ile Avrasya Tüneli arasında, Ankara istikametinde ise Maltepe ile Kartal arasında yoğunluk gözleniyor.

TEM otoyolunda ise Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

15 Temmuz Köprüsü'ne bağlanan noktalarda da trafik yavaş ilerliyor.

Ümraniye-TEM Bağlantı Yolu ile Kozyatağı arasında araç yoğunluğu görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda ise yağmurla birlikte yer yer sisin etkili olması nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70'e kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise saat 09.16'da trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

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