İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5313
  • EURO
    34,6378
  • ALTIN
    2491.27
  • BIST100
    9689.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'daki faciada hayatını kaybedenler için 14 milyon TL toplandı
Güncel

İstanbul'daki faciada hayatını kaybedenler için 14 milyon TL toplandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 29 işçinin ailelerine yönelik yardım kampanyasında 14 milyon 500 bin TL toplandığını ve İstanbul Valiliği'ne teslim edildiğini duyurdu.

DHA17 Nisan 2024 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
İstanbul'daki faciada hayatını kaybedenler için 14 milyon TL toplandı
ABONE OL

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında 29 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, 3 Nisan'da Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte gerçekleştirdikleri 'Deprem Bölgesi için E-Birliktelik Kampanyası'nın tanıtımı sırasında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte işçilerin ailelerine yönelik yardım kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Bolat, "Başlattığımız yardım kampanyasında biriken 14 milyon 500 bin TL tutarındaki yardımlar bugün, 17 Nisan tarihinde İstanbul Valiliğimize teslim edilmiş bulunmaktadır. İstanbul Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenabıallah'tan gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrıcemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığı bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

  • Ticaret Bakanı
  • Ömer Bolat
  • Yangın Yardımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.