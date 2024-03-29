Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tv100 yayınına konuk oldu.

Destici yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Destici'nin açıklamaları şöyle:

"DEPREME HAZIRLIK NOKTASINDA EN İYİ ADAY MURAT KURUM"

Murat Bey hem düzgün, temiz, ehliyetli, liyakatli, çalışkan bir kardeşimiz, bir siyasetçi. Çok deneyimli ve başarılı bir Bakanlık dönemi geçti. Gerçekten güzel de bir kampanya yürütüyor. Depreme hazırlık noktasında en iyi aday Murat Kurum. Bunu tartışmasız görüyoruz.

"İSTANBUL'UN SON 5 YILINI KAYIP OLARAK GÖRÜYORUM"

Gerçekten İstanbul'un son 5 yılını kayıp olarak görüyorum. İstanbul'a çok sık gidip gelen birisi olarak elle tutulur bir şey göremiyorum İstanbul'da. Aynı şey Ankara ve İzmir için de geçerli. İstanbul belediyesine bakıyorsunuz elle tutulur ne var? Metro yaptım dedi o projelerin kendisinden önce başladığı ortaya çıktı. Trafikle ilgili bir rahatlamayı bırakın eskiye göre daha yoğunluk var.

Ekrem Bey'in nihai hedefi İstanbul'a hizmet etmek değil. Bir Belediye Başkanı niye bunlarla anılır? İstanbul gibi bir metropolün, Dünya'nın en güzel, en büyük şehirlerinden bir tanesinin Belediye Başkanısınız. Sizin önce bulunduğunuz koltuğun hakkını vermeniz gerekir. Önümüzdeki dönem içinde hedefi çok açık ve net İstanbul Belediyesinin kazanıp bundan sonraki yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup Cumhurbaşkanlığını kazanmak. Hedefi bu. Hedefi İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'u depreme hazırlamak, İstanbul'un trafik sorununu çözmek değil. Hedefi Cumhurbaşkanlığı. Bu hedefe de PKK'nın siyasi uzantıları ve onların yol arkadaşlarıyla birlikte yürüyor. Onun Karadenizli olması bu yaptıklarını örtmez."

"CHP'NİN ADAYI DEM'E GEÇECEK"

CHP'ye "Kent Uzlaşısı" konusunda tepki gösteren Destici, CHP'nin Esenyurt adayının kazanması halinde istifa edip DEM Parti'ye geçeceğini iddia etti.

Destici şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da Mersin'de Adana'da açıkça terör örgütünün partisiyle "Kent Uzlaşısı" adı altında işbirlikleri yapılıyor. Meclis'in halini görüyoruz. Meclis'te PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin sözde milletvekilleri her kürsüye çıktıklarında terörist başını övüyor, güya ona özgürlük istiyor, devlete meydan okuyor, ülkenin bütünlüğüne karşı meydan okuyor, milletin kardeşliğine karşı meydan okuyor, devlet içinde ayrı bir devlet tanımlıyor, millet içinde ayı bir millet tanımlıyor, ülke içinde ayrı bir bayrak tanımlıyor... Şimdi bunlar bunu Meclis'te yapıyor. Yarın İstanbul'da CHP ve Ekrem İmamoğlu şu anda bu zemini hazırlıyor, bunun taşlarını döşüyor. Yarın İstanbul'da büyükşehirde grup kurduklarında aynı şeyi orada yapacaklar. İzmir'de kurduklarında aynı şeyi orada yapacaklar, Mersin'de, Adana'da aynısını yapacaklar. Esenyurt'ta Akdeniz'de Toroslar'da... Özellikle Esenyurt'ta CHP kendi adayını çekiyor ve PKK sempatizanı, DEM Parti kökenli birisini oraya belediye başkan adayı yapıyor. Kazanırsa göreceğiz DEM Parti'ye geçecek ve orasını bir terör yuvası haline getirecek.

CHP VE ORTAĞI DEM PARTİ'NİN ADAYI AHMET ÖZER'İN SİCİLİ KABARIK



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki adayı Ahmet Özer'in sicili kabarık çıktı. Özer'in DEM Parti çizgisinde skandal açıklamalarının olduğu belirlendi.

CHP ve ortağı DEM Parti'nin adayının sicili kabarık çıktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'na danışmanlık hizmeti veren Özer'in CHP'ye de "Kürt meselesi" raporları hazırladığı aktarıldı. Özer'in köşe yazısı ve makalelerinde terör örgütü PKK'ya hiç kusur bulmaması, yeniden açılım önermesi ve CHP'ye DEM Parti konusunda cesur olma çağrıları yapması da göze çarpıyor. Kirli ittifak Özel ve İmamoğlu'ndan!

CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

ESENYURT İÇİN KİRLİ PLAN



Ahmet Özer, "Esenyurt'un ileride il olmasını bekliyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Esenyurt'un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir. Bakacağız edeceğiz. Biz Esenyurt'u Esenyurt olarak planlamaya çalışıyoruz" cevabını vermişti.

CHP ve DEM'in ortak adayından skandal sözler! Esenyurt için kirli plan

Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine övgüler diziyor. Yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunu belirten Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli. 'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var. En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" demişti.