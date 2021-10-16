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İstanbul'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Maltepe ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 06:58 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:59
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Turgut Özal Bulvarı'ndan Pendik yönünde seyreden Serdar T. idaresindeki 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Serdar T. ile araçtaki Berkay B, Salih T. ve Yiğit K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola devrilen ağacı kaldırırken, hafif ticari araç da yoldan çekildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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