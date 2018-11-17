İstanbul’dan getirdiği uyuşturucuyla Söke’de yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASA Timi tarafından "Uyuşturucu madde eylem planı" çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde E A. isimli şüphelinin bir araç ile İstanbul’dan uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği bilgisine ulaşıldı. JASA Timince düzenlenen operasyonda Söke ilçesi Argavlı Mahallesinde tespit edilen araç durdurularak, araç içerisinde bulunan şüpheli E.A. yakalandı.

Adli makamların talimatı ile şahıs ve araç ince aramaya tabi tutuldu. Şüphelinin iç çamaşırının içerisinde poşete sarılı vaziyette 62 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Araçta yapılan aramada bong diye tabir edilen uyuşturucu içme aparatı elde edildi. Gözaltına alınan şüpheli E.A., adli makamlara sevk edildi.