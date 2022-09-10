İstanbullu yolda kaldı, AK Partili belediyeler seferber oldu

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti.

AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.

Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapılıyor. AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.