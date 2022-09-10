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Güncel

İstanbullu yolda kaldı, AK Partili belediyeler seferber oldu

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 89 kişinin yaralandığı kaza üzerine AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu.

10 Eylül 2022 Cumartesi 00:12 - Güncelleme:
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Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti.

AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.

Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapılıyor. AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.

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