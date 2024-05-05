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İstanbullular dikkat! Bazı yollar 5 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılacak

Yenikapı Miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle bazı yollar 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

DHA5 Mayıs 2024 Pazar 00:10 - Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Bazı yollar 5 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılacak
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Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Yenikapı Miting alanında düzenlenecek olan 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle bazı yollar 09.00'dan etkinlik bitene kadar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "05 Mayıs 2024 pazar günü, Yenikapı miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu organizesinde "Mevlidi Nebi" adı altında yapılması planlanan açık yer toplantısı nedeniyle saat 09:00 itibariyle başlayıp program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

KAPANAN YOLLAR

Namık Kemal Caddesi İle Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar, Namık Kemal Varyant, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İdo İskelesi İle Yenikapı Miting, Alanı Arası Yanyol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Mahramacı Sokak, İnkılap Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Küçük Langa Aralığı Caddesi, Langa Bostanları Sokak, Yenikapı Marmaray'a Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi

'WİNG FOR LİFE RUN 2024' ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BAZI YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta düzenlecek olan 'Wing For Life Run 2024' etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Saat 12.00-17.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında Muallim Naci Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden Bebek istikametine çift yönlü, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi'nden Arnavutköy ışıklarına kadar ve Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi kesişiminden Arnavutköy istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı alternatif güzergahlar olarak belirlenen Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak üzerine yönlendirilecek" denildi.

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