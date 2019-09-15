Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

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İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli olacak

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin geneli ile yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok kesiminde bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. Özellikle, bugün İstanbul’da plan yapacaklar “Yağmur yağacak mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. Hemen belirtelim ki gün içerisinde İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte yağmurun etkili olacağı saat dilimleri…
 
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
 
Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimleri ile Marmara'da 1 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI
 
Yağışların; Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz…

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