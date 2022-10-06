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  • İstanbullunun bitmeyen çilesi... İETT otobüsü tutuştu, vatandaşlar söndürdü
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İstanbullunun bitmeyen çilesi... İETT otobüsü tutuştu, vatandaşlar söndürdü

İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın vatandaşlar tarafından güçlükle söndürülebildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA6 Ekim 2022 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
İstanbullunun bitmeyen çilesi... İETT otobüsü tutuştu, vatandaşlar söndürdü
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Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında yolcu taşıyan 622 sefer numaralı İETT otobüsünün motoru, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde birden alev aldı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüs içerisinde yoluculuk yapan vatandaşlar ise yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti.

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