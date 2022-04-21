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İstanbullunun metrobüs çilesi: 16 milyon sayenizde perişan oluyor

İstanbul'da Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle Yenibosna durağında yoğunluk oluştu.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:13
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükçekmece durağına yakın noktada bir metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu. Yenibosna durağında çok sayıda vatandaş metrobüs yoluna da girerek gelecek aracı bekledi.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Yenibosna metrobüs durağındaki kalabalığın fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın. Türkiye'nin en yüksek toplu taşıma ücretini ödeyen İstanbullular, Yenibosna metrobüs durağında meydana gelen araç arızası nedeniyle işlerine ve okullarına gidemiyor. 16 milyon İstanbullu sayenizde perişan oluyor." yazarak tepkisini dile getirdi.

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