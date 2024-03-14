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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor: Vatandaşlar iftar öncesi yine mağdur oldu

İstanbul'daki ulaşım sıkıntısı her zaman olduğu gibi ramazan ayında da devam etti. İftar saatine az bir zaman kala vatandaşlar, evlerine yetişmek için dakikalarca sıra bekledi.

14 Mart 2024 Perşembe 19:51 - Güncelleme:
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor: Vatandaşlar iftar öncesi yine mağdur oldu
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İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu, trafik ise durma noktasına geldi.

İftar saatinin de yaklaşmasıyla evlerine gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi.

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