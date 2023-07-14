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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Metrobüs arızalandı, uzun kuyruklar oluştu

İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da vatandaşların toplu ulaşım çilesi bir türlü bitmiyor. Son yılların en sıcak gününün yaşandığı İstanbul'da iş çıkışı saatinde Florya durağında arızalanan metrobüs nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

14 Temmuz 2023 Cuma 19:24 - Güncelleme:
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Metrobüs arızalandı, uzun kuyruklar oluştu
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Florya'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.

Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı.

Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.

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