İstanbul'u sağanak vurdu! Metroları su bastı, araçlar suya gömüldü

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor.

Boğazköy meydanında selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da belediye ekiplerince kaldırılıyor.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul Valisi Gül, "Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibariyle etkisini kaybetti. M2'ye yaklaşık 125 kg yağış düştü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sel sularına kapılan iki kişi maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Vali Gül açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112'yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir. Geçmiş olsun İstanbul...

BAŞKAN KARTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

- VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI



İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır." denildi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibariyle etksini kaybetti. M2'ye yaklaşık 125 kg yağış düştü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sel sularına kapılan iki kişi maalesef hayatını kaybetti.

METROYU SU BASTI

Yaşanan sağanak sonrası Başakşehir metrosunu su bastı. Vatandaşlar güçlükle ilerlerken o anlar da telefon kameralarına işte böyle yansıdı:

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR KİŞİ BODRUM KATTA SEL SULARINDA MAHSUR KALARAK ÖLDÜ



İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, bodrum katta sel sularında mahsur kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Akif Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, sel sularında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, ambulansla hastaneye gönderildi.

HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle mahsur kalanlar, botlar yardımıyla kurtarılıyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gümrük binalarına sığınan vatandaşlar, çatıya çıkarak yardım bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, dalgıçlar ve iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalanlar iş makinesi ve bot yardımıyla kurtarılmaya başlandı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERE KARŞI GÖREV BAŞINDAYIZ



İstanbul'da yaşanan felaketle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız." dedi.