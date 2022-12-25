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İstanbul'un 4 ilçesinde operasyon! 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Aralık 2022 Pazar 09:38 - Güncelleme:
İstanbul'un 4 ilçesinde operasyon! 8 şüpheli yakalandı
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürmek isteyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kaçak tütün ürünlerini Esenler, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te depoladıkları ve piyasaya dağıtımını yaptıklarını belirleyen ekipler, 4 adres ve 3 araca baskın düzenledi.

Baskınlarda 8 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde kumaş toplarının arasına gizlenmiş 3 bin 924 paket kaçak sigara, 9 bin 880 kaçak puro, 342 elektronik sigara, 70 elektronik sigara likidi, 2 kilogram nargile tütünü ve 2 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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