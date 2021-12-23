İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:37

Avrupa yakasında D100 karayolu Ankara istikametinde Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında normale dönüyor.



Haramidere mevkisinde ise Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yollarda yoğunluk görülüyor.

TEM otoyolunda Kağıthane, Esenler ve Başakşehir'de bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu yakasında TEM otoyolu Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinde kısmi yoğunluk gözleniyor.



D100 karayolunda Ankara istikametinde Göztepe ile Maltepe arasında, Edirne istikametinde ise Tuzla ile Maltepe bölgelerinde trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

