İstanbul'un hali içler acısı! Vatandaştan ''90'lara döndük'' isyanı

Arnavutköy'de günlerdir su kesintisiyle boğuşan vatandaşlar, "90'lara döndük" diye isyan etti, baraj havzalarındaki hayvan leşlerini İBB değil AK Partili belediye topladı.

İSKİ, İstanbul Alibey Barajı'nda yaklaşık 20 gündür bekleyen 2 köpek ölüsünü temizlemedi. Yağmur yağınca içme suyuna karışma tehlikesi bulunan köpek cesetlerini Sultangazi Belediyesi topladı.

İstanbul'un su kaynaklarından Alibey Barajı'nda yaklaşık 20 gündür bekleyen 2 köpek ölüsü vatandaşların başvurusuna rağmen İSKİ tarafından alınmadı. Yağmur yağınca içme suyuna karışacak olan köpek ölüleri, Sultangazi Belediyesi tarafından toplandı.

20 GÜN BEKLETİLDİ

Baraj bölgesinde gezintiye çıkan Ercan Balıkçı isimli vatandaş, su havzasında 2 adet köpek ölüsü olduğunu fark etti ve durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'ye bildirerek köpek ölülerinin buradan alınması gerektiğini belirtti. Aradan 20 gün geçmesine rağmen bölgeye gelen olmayınca ise bu defa çektiği videoyu İBB'ye gönderdi. Bir süre sonra olay yerine gelen İSKİ ve zabıta ekipleri köpek ölülerini almak yerine ise fotoğraf çekmek ile yetinip ihbarda bulunan Ercan Balıkçı'ya "neden bizi şikayet ediyorsun" diyerek kızarak olay yerinden ayrıldı.

HAKARETE UĞRADI

Bölgedeki kötü kokuların ardından Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, köpek leşlerini alarak baraj alanını temizledi. köpek leşlerini İSKİ'ye haber verdiği için hakarete uğradığını kaydeden Ercan Balıkçı, "Köpek ölülerinin videolarını çektim 153'e attım. İSKİ'nin geldiler, beni çocuk gibi azarladılar. Sonra 3 tane zabıta geldi. Resim çektiler onlar da gittiler. En son Sultangazi Belediyesi gelerek leşleri temizledi" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Eylül'de paylaştığı bir videoda ise "Barajlardaki suyun azalmasıyla su havzalarından her hafta 100 tona yakın çöp topluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BİDONLA SU TAŞIMA DÖNEMİ

İstanbul Arnavutköy Bolluca, Mavigöl Mahallelerinde iddiaya göre yapılan çalışmalar nedeniyle 3 gündür su verilmiyor. Vatandaşlar evlerindeki su ihtiyaçlarını camiden taşıdıkları bidonlar ve damacana suları ile karşılarken suyun verilme saati İSKİ tarafından sürekli güncellenerek ileri saatlere atılıyor. Mahalle sakini Hamit Sayılgan, "3 gündür suyumuz kesildi perişan durumdayız. Çocuklarımız okula gidiyor 3 gündür duş alamıyorlar" dedi. Mehmet Şakir ise, "İSKİ'yi 3 defa aradım, sürekli saati ileriye atıyorlar. Küçük bidonlarla camiden doldurmaya çalışıyorum" diye konuştu.

İSTANBUL'DA YURT VE SUYA ZAM

İBB, son 3 ayda İstanbul'da suya ikinci zammı yaptı. İBB Meclisi'nde yapılan teklifte konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi. İş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi. Yüzde 25 yapılan zamlar oy birliğiyle kabul edildi. İBB'nin öğrenci yurtlarına da yüzde 36,84 zam yapıldı. İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücreti yüzde 27,65 artışla 1200 liraya, öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücret ise 1300 liraya çıktı. Kentteki tuvalet kullanım ücreti de 1 liradan 2 liraya yükseltildi.