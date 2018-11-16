İstanbul'un ilk millet bahçeleri yarın açılacak

Mevlüt Uysal, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak millet bahçelerinden Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Uysal, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin yarın açılacağını hatırlatarak, Kayaşehir Millet Bahçesi'nin TOKİ, Hoşdere Millet Bahçesi ve Başakşehir Millet Bahçesi'nin Emlak Konut, Çırpıcı Millet Bahçesi ve Baruthane Millet Bahçesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi.

Uysal, millet bahçelerinin büyük bölge parkları şeklinde yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda bölge parkı olarak geniş alanlar millet bahçesine dönüştü. Millet bahçeleri bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, aynı zamanda bulunduğu şehrin bitki örtüsünü yansıtacak. İstanbul'umuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmış oldu. Yarın açılışta buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantı yapılacak. İstanbul'un ilk millet bahçeleri açılmış olacak. Bütün İstanbulluları bekliyoruz."

Millet bahçeleri

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının yanında 360 bin metrekare, Hoşdere Millet Bahçesi de 150 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Ataköy'deki Baruthane Millet Bahçesi, 59 bin 719 metrekare alanda hizmet verecek. Kayaşehir Millet Bahçesi ise 1 milyon 267 bin metrekarelik alana yapılacak, tamamlandığında İstanbul'un en büyük korusu Emirgan Korusu'ndan 3 kat daha büyük olacak. Toplam 5,5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan Kayaşehir Millet Bahçesi'nin 350 bin metrekarelik ilk etabı yarın açılacak. Zeytinburnu Çırpıcı Millet Bahçesi ise 465 bin metrekarelik alandan oluşuyor. 6 etaptan oluşan projenin 4 etabı tamamlandı.