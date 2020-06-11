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Güncel

İstanbul'un ormanları 'doğa devriyesiyle' daha huzurlu olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kent ormanlarındaki huzur ve güveni sağlamak, olası yangınlara daha çabuk müdahale etmek için kurulan Doğa Devriyesi Projesi hayata geçti.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 15:44
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Havaların ısınmasıyla kentteki vatandaşların piknik ve spor alanları olarak kullandığı ormanlarda yangınların önlenmesi, kundaklama olaylarında şüphelilerin yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Doğa Devriyesi Projesi hazırlandı.

İçerisinde motorize ekip, atlı polis timleri, köpek timleri, özel harekat polisleri, termal drone, iz takip timi, toplum destekli polislerin oluştuğu 61 personel, devriye kapsamında Sultangazi Kent Ormanı'nda ilk kontrollerini gerçekleştirdi.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği devriyede atlı polisler ormanı kontrol ederken her birim ayrı bir noktada denetim yaptı.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde belirlenen ormanlık alanlarda görev alacak doğa devriyesi ekipleri, vatandaşlara da bilgilendirme afişleri dağıtacak.

Ekipler ayrıca gece saatlerinde de termal drone ile kontrol yapmayı sürdürecek.

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