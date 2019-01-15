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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos Mahallesi civarında etkili kar yağışı görülüyor. Yer yer yüzey beyaza büründü.

  • DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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