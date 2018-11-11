İşte CHP'li Öztürk Yılmaz'ın karanlık geçmişi

Ezanın Türkçe okunmasını isteyerek tüm Türkiye’nin tepkisini çeken CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisi tarafından kesin ihraç istemi ile disipline gönderildi. Parti kulislerinde Yılmaz’ın bir an önce ihraç edilmesi gerektiği belirtilirken, daha önce deşifre olan işbirlikleri de tekrar gündeme getiriliyor. CHP’li Yılmaz’ın geçmişi hayli karanlık.

FETÖ OKULUNDA GİZLİ GÖRÜŞME

FETÖ’nün ‘Dışişleri imamı’ olarak bilinen Gürcan Balık döneminde Musul’a konsolos olarak atandığı saptanan Öztürk Yılmaz’ın 2014’te DEAŞ tarafından rehin alınmadan 7 gün önce, 4 Haziran’da ABD’nin Kuzey Irak’taki askeri üs alanı içinde bulunan FETÖ’nün Ishık Üniversitesi’ne ziyarete gittiği belirlenmişti. Yılmaz burada FETÖ’nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük, örgütün eğitim imamı Cemal Bulut ve medya imamı Doğan Ertuğrul’la bir araya gelmişti.

ABD’DE CIA İLE NE KONUŞTU

Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden önce de ABD ve İsrail’e peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi. 10 Nisan 2016’daki bir günlük İsrail programında İsrail Meclisi Dış İlişkiler Güvenlik Komisyonu Başkanı ve Dış İlişkiler Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü ile toplantılar yapan Yılmaz, hemen ardından 12 Nisan 2016’da da 3 günlük ABD seyahatine çıktı. Öztürk Yılmaz ABD’de de CIA yetkilileri ile görüştü.

KALKIŞMANIN İŞARETİNİ VERDİ

İsrail ve ABD’den döner dönmez yakın çevresine “Erdoğan başkan olamayacak, sizin bilmedikleriniz var” diyen Öztürk Yılmaz’ın bu sözleri sarf etmesinden sonra 15 Temmuz darbe girişiminin yaşanması dikkat çekmişti. Yılmaz’ın hain kalkışmadan günler öncesinde ettiği bu sözler, darbe girişiminin işaretini verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

(YeniŞafak)