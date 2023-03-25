İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri
Güncel

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialara cevap verdi. Paylaşılan belgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi de yer aldı.

25 Mart 2023 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialarla ilgili dün Marmara Üniversitesi bir açıklama yayımlayarak Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı sonucuyla okula resmen kayıt yaptığını ve 1981'de mezun olduğunu duyurmuştu.

Bugün de İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddialara belgelerle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'nde yayımlanan belgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8345 diploma numarasıyla Marmara Üniversitesi'nden mezun olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi, 1980-81 dönemi mezunlarının olduğu listede de yer alıyor.

Belgeler arasında Erdoğan'ın 1974 yılında 'Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi' de yer alıyor.

1981 yılında Askerlik Şube Başkanlığına gönderilen Erdoğan'ın geçici mezuniyet belgesine ilişkin yazışma.

Erdoğan'ın el yazısıyla Dekanlığa yazdığı dilekçe.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.