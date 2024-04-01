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İşte gündem başlıkları... Seçimin ardından TBMM için yoğun mesai

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) gündeminin yoğun olması bekleniyor. TBMM'deki ana gündem başlığının ise ekonomideki gelişmeler olacağı öne çıkıyor.

1 Nisan 2024 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
İşte gündem başlıkları... Seçimin ardından TBMM için yoğun mesai
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Türkiye'nin seçim gündemi sona ererken ülke gündemindeki ana başlığın ekonomideki gelişmeler olması bekleniyor.

Türkiye'nin yerel seçim gündemi dün sona ererken ülke gündemindeki ana başlığın ekonomideki gelişmeler olması bekleniyor. Seçimlerin bitmesinin ardından Meclis de rutin gündemine dönecek. Gündemde ise ekonomi alanındaki düzenlemeler var. Çalışmalarına seçim arası veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), seçimden önceki son gündemi olan 8'inci Yargı Paketi'ni yasalaştırdıktan sonra çalışmalarına ara vermişti. TBMM'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra, 16 Nisan'da açılması bekleniyor.

ÖNCELİKLİ YASALAR

Meclis'in gündeminde görüşülmeyi bekleyen iki teklif bulunuyor. Bunlardan biri enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi olacak. Teklif yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini düzenliyor. Gündemde bekleyen diğer teklifse Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları Kanun Teklifi. Bu teklif, yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenlerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilmesini düzenliyor.

  • TBMM gündemi
  • ekonomik gelişmeler
  • 31 Mart Seçimi

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