İstanbul, Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki sarsıntıyla yeniden deprem gerçeğiyle yüzleşti. Bilimsel çalışmaların en üst düzeyde yapıldığı enstitüden Bölgesel Deprem Tusunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat Kandilli Rasathanesi'nin Marmara’nın derinliklerinde Japonlarla yürüttükleri sismik çalışmaların ilk sonuçlarını anlattı:

HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

“Marmara Denizi’nde sismik hareketlilik var ve devam ediyor. Kalp atışlarını çok hassas bir şekilde takip ediyoruz. Bunun için Japonlarla işbirliği yaptık. Japonlar bizim için özel cihazlar üretti. Bu cihazlarla özellikle deniz tabanından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunu 7/24 gözlüyoruz. Bu cihazlar adeta İstanbul’un gözü niteliğinde. Marmara’nın altında 3 çukur var. Bu çukurlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey ve güney kolu üzerinde. Kuzeyde yapılan çalışmalar bu koldan geçen fay hattının parçalı olduğunu ve bu parçaların birbirinden farklı özellikler taşıdığını ortaya koyuyor. Depremler batı parçada 15 ila 20 kilometre derinlikte yoğunlaşıyor. Doğuda ise daha sığ derinliklerde ve bazı alanlarda da depremlerin daha az gerçekleştiğini görüyoruz. Faylar tek parça halinde değil. 7’nin üzerinde büyüklükte deprem beklenmiyor.”