AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37, MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna açıklandı.

Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere 22 ilçede mevcut belediye başkanlarının yeniden adaylığı duyuruldu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tekrar aday gösterilmezken, Arnavutköy'de Mustafa Candaroğlu, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç Bayraktar, Sultanbeyli'de ise Ali Tombaş'ın adaylığı ilan edildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 3 dönemin ardından 4'üncü, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 2 dönemin ardından 3'üncü kez aday olarak gösterildi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise Zeytinburnu'nda 4 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 2019'da seçildiği Beykoz'da ikinci kez aday oldu.

- İKİ İLÇEDE KADIN ADAY

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, 2004-2014 yıllarında iki dönem görev yaptığı ilçeden, Ali Talip Özdemir de daha önce iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Bakırköy'den aday gösterildi.

Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Sultanbeyli ve Şişli olmak üzere 6 ilçede AK Parti'nin ilçe başkanları belediye başkan adayı olarak ilan edildi.

Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar, AK Parti'nin İstanbul'daki kadın adayları olarak ön plana çıktı.

Açıklanan adaylar arasında 1984 doğumlu Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu en genç, 1953 doğumlu Bakırköy Belediye Başkan adayı Talip Özdemir ise en yaşlı aday olarak listede yer aldı.

Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz ve Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, MHP'nin adayları olarak dikkati çekti.

- ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI UĞUR SİNA ŞEN

İstanbul Fatih'te 1966'da doğan Şen, lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Mühendisliği alanında, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Deniz Jeofiziği alanında tamamladı.

16 Nisan 2018'de AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şen, Ocak 2019 itibarıyla ilçe başkanı oldu.

AK Parti Adalar 7. Olağan Kongresi ile ilçe başkanı seçilen Şen, evli ve iki çocuk babası.

- ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA CANDAROĞLU

İstanbul Arnavutköy'de 1984'te doğan Candaroğlu, aslen Kastamonulu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Candaroğlu, yüksek lisansını Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamladı.

2009'da AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi yönetiminde bulunan Candaroğlu, 2018'de Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görev aldı.

Candaroğlu, evli ve üç çocuk babası.

- ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA NAİM YAĞCI

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Yağcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Aktif siyasete 2004'te AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yağcı, Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Yağcı, evli ve iki çocuk babası.

- AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU

Ankara'da 1978'de doğan Küçükoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.

Siyasete, 2001'de AK Parti'nin Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Küçükoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Başkanlık Divan Katipliği, Deprem Doğal Afet Komisyon Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yapan Küçükoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

- BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 1983'te dünyaya gelen Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi olarak 2014'te seçilen Özdemir, Bağcılar Belediye Meclisinin Nisan 2022'deki toplantısında yapılan seçimle Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.

- BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAKAN BAHADIR

İstanbul'da 1963'te doğan Bahadır, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Radyoloji alanında ihtisas yapan Bahadır, birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapan Bahadır, 2018'de gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

2019'daki yerel seçimlerde Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Bahadır, evli ve bir çocuk babası.

- BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ TALİP ÖZDEMİR

Konya Ereğli'de 1953'te dünyaya gelen Özdemir, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu.

1987'de makine yüksek mühendisi olan Özdemir, iki dönem Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, bir dönem Konya Milletvekilliği ile iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği yaptı.

48.⁠ ⁠Hükümette Çevre Bakanı olarak, 53. Hükümet'te Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Özdemir, 11 Ocak 2003'te yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.

- BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YASİN KARTOĞLU

Malatya'da 1977'de doğan Kartoğlu, üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 2009'daki yerel seçimlerde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Belediye Meclisince, 4 Ekim 2017'de Başakşehir Belediye Başkanlığına seçilen Kartoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde tekrar belediye başkanı oldu.



Kartoğlu, evli ve iki çocuk babası.

- BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR

Aslen Makedonya göçmeni olan Bayraktar, 1979'da İstanbul'da doğdu.

Üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Bayraktar, 2014-2019 yıllarında AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve İnsan Hakları Birim Başkanlıkları görevlerini yürüttü.

Bayraktar ayrıca, İBB Meclis Üyeliği ile Hukuk Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi.



Arnavutça, Fransızca ve İngilizce bilen Bayraktar, evli ve iki çocuk annesi.

- BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SERKAN TOPER

Denizli'de 1979'da dünyaya gelen Toper, aslen Kars Kağızmanlı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Toper, 20 yılı aşkın süredir serbest avukatlık yapıyor.

2015-2018 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi Kültür Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Toper, 2019'daki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı gösterildi.

- BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT AYDIN

Aydın, 1960'da Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Aydın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.

2019'daki yerel seçimlerde Beykoz Belediye Başkanı seçilen Aydın, İngilizce biliyor.



Aydın, evli ve iki çocuk babası.

- BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA GÜNAYDIN

Aslen Trabzonlu olan Günaydın, 1971'de Bayrampaşa'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun olan Aydın, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1957'de kurulan tekstil ve inşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olan ve firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Aydın, Beylikdüzü ve İBB Meclis Üyeliği görevlerini üstlendi.

1 Şubat 2021'de yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı seçilen Aydın, evli ve 3 çocuk babası.

- BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAYDAR ALİ YILDIZ

Rize'nin Güneysu ilçesinde 1971'de dünyaya gelen Yıldız, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili seçilen Yıldız, 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili görevinde bulundu.

6 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev alan Yıldız, 2019 yerel seçimlerinde de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçildi.



Yıldız, evli ve üç çocuk babası.

- BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RECEP EROL

Büyükçekmece'de 1968'de doğan Erol, ilk, orta ve lise eğitimini burada aldı. Erol, lisans eğitimini İTÜ ile Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde tamamladı.

2004'te AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, 2008'de AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı olarak görev alan Erol, 2014'te İBB Meclis Üyesi olarak seçildi.

Trakya Rumeliler Derneği Yönetim Kurulu, Güzelce Spor ve Büyükçekmece Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu ve Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu görevlerini ifa eden Erol, evli ve iki çocuk babası.

- ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MESUT ÜNER

İstanbul'da 1975'te dünyaya gelen Üner, ilkokul, ortaokul ve liseyi Çatalca'da okuduktan sonra lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı.

1998'den 2012'ye kadar Tepecik ve Büyükçekmece belediyelerinde görev yapan Üner, 2014 yerel seçimlerinde Çatalca Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi oldu. AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Çatalca İlçe Başkanı seçilen Üner, son yerel seçimlerde Çatalca Belediye Başkanı oldu.

Üner, evli ve iki kız çocuğu bulunuyor.

- ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET POYRAZ

Rize Çayeli'nde 1964'te doğan Poyraz, ilk ve ortaokulu Beyoğlu Cihangir'de, liseyi Rize'de bitirdikten sonra işletme eğitimi aldı.

Siyasete 2002'de AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlayan Poyraz, 2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı seçildi.

Poyraz, evli ve üç çocuk babası.

- ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU

Adıyaman Gölbaşı'nda 1966'da doğan Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Siyaset Sosyolojisi Bölümü'nde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçilen Göksu, 2019'dan bu yana İBB AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürütüyor.

İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve dört çocuğu bulunuyor.

- ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAMİT ÖNCÜ

1957 doğumlu olan Öncü, Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ile Mardin Eğitim Enstitüsü'nde eğitim aldı.

1979-2004 yıllarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunan öncü, 2004-2009 yıllarında Kıraç Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

2019'da AK Parti Esenyurt Meclis Üyesi seçilen ve Meclis Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Öncü, evli ve üç çocuk babası.

AK Parti'de İstanbul ilçe başkan adayları belli oldu

- EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DENİZ KÖKEN

Ordu'da 1964'te dünyaya gelen Köken, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yerel yönetim alanında çalışmalarına 1994'te Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başlayan Köken, 1999-2002 yıllarında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürdü.

2009-2014 yıllarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Köken, 2014-2018 yıllarında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak görev yapan Deniz Köken'in üç çocuğu bulunuyor.

- FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYI M. ERGÜN TURAN

Aslen Trabzonlu olan Turan, 1967'de İstanbul'da doğdu. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Turan, uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu.

2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Turan, 18 Nisan 2014'te Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına atandı. Turan, Türkiye'nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere 200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti.

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Fatih Belediye Başkanı seçilen Turan, evli ve dört çocuk babası.

- GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HASAN TAHSİN USTA

1959 Trabzon doğumlu olan Usta, 1985'te İTÜ'den mezun olduktan sonra kentsel dönüşüm üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

İstanbul metro projelerinde proje mühendisi olarak görev yapan Usta, 1994-1999 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Usta, 1999-2003 yıllarında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Usta, evli ve dört çocuğu bulunuyor.

- GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BÜNYAMİN DEMİR

Aslen Trabzon Akçaabatlı olan Demir, 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Demir, Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda 2006'da yüksek lisans, 2010'da doktora derecesi aldı.

İstanbul gençlik kollarında 2008'de aktif çalışmalara başlayan, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenen Demir, 6 Mayıs 2018'deki İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Demir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığına seçildi.

İleri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Demir, evli ve dört çocuk babası.

- KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VELİ ARSLAN

Aslen Tokat Erbaalı olan ve 1977'de İstanbul'da doğan Arslan, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da, lisans derecesini ise Kharkiv National University-International Finance Bölümü'nde tamamladı.

AK Parti 28. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olan Arslan, Aslan Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürüyor.

Arslan, evli ve 2 çocuğu bulunuyor.

- KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEVLÜT ÖZTEKİN

Sivas'ta 1981'de doğan Öztekin, 2005'te Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2005-2008 yıllarında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Öztekin, 2009-2014 yıllarında Kağıthane Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Öztekin, 2009-2018 yıllarında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçilen Öztekin, iyi derecede İngilizce biliyor.



Öztekin, evli ve bir çocuğu bulunuyor.

- KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN KARAKAYA

Erzurum Horasan'da 1961'de dünyaya gelen Karakaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesinde tamamladı.

Rusya, Orta Asya, Körfez Ülkeleri ve Orta Doğu'da birçok proje ve inşaatlar gerçekleştiren Karakaya, Kartal ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.

İyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Karakaya, evli ve üç çocuk babası.

- KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AZİZ YENİAY

Malatya'da 1963'te doğan Yeniay, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

1992 yılı ara seçimleriyle Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile aktif siyasi hayata başlayan Yeniay, sırasıyla Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004-2014 yıllarında iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini ifa eden Yeniay, evli ve 3 çocuğu bulunuyor.

- MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KADEM EKŞİ

Rize'de 1965'te doğan Ekşi, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekşi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Ekşi, Türk Kızılay'ın İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Konut yapımı ve yer bilimleri kapsamında zemin ile geoteknik proje çalışmaları yürüten Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı kaleme aldı.

İBB Meclis Üyeliği, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı görevlerini ifa eden Ekşi, evli ve iki çocuk babası.

- PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET CİN

Sakarya'da 1966'da dünyaya gelen Cin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

İş hayatına mali müşavir olarak başlayan Cin, 2012'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ahmet Cin, 1.⁠ ⁠Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, sırasıyla Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ile 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerinde İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cin, 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi.

Cin, evli ve üç kız babası.

- SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞEYMA DÖĞÜCÜ

Çorum'da 1965'te doğan Döğücü, 1987'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Döğücü, 2002'de İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Döğücü, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Aralık 2015'te AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirilen Döğücü, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilen Döğücü, evli ve üç çocuk annesi.

- SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN COŞKUN

Memleketi Sivas Koyulhisar olan Coşkun, 1978'de Sarıyer'de doğdu.

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde alan Coşkun, 2003'te AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete atıldı. Coşkun, 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009'dan bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak hizmet veren Coşkun, evli ve 3 çocuk babası.

- SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VOLKAN YILMAZ

Yılmaz, 1972'de Silivri'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu.

Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2019 yıllarında da MHP MYK Üyeliği görevlerinde bulundu.

25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olan Yılmaz, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkanlığına seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

- SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ TOMBAŞ

Ordu Ünye'de 1973'te doğan Tombaş, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Tombaş, 2004-2009 yıllarında Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008'de yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tombaş, 2018'e kadar sırasıyla Tanıtım Medya, Halkla İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerini ifa etti.

AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak görev alan Tombaş, evli ve iki çocuk babası.

- SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDURRAHMAN DURSUN

Adıyaman'da 1972'de dünyaya gelen Dursun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Dursun, 2006'da AK Parti İstanbul Disiplin Kurulu üyeliğine, 2009, 2012, 2015 yıllarında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkanlığına seçilen Dursun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sultangazi Belediye Başkanı oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Dursun, iki çocuk babası.

- ŞİLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLHAN OCAKLI

Ocaklı, 1972'de Sakarya Akyazı'da doğdu.

Üniversite eğitimini yurt dışında tamamlayan Ocaklı, Ekim 2009'da Şile İlçe Başkanı olarak atandı. Ocaklı, 2011'de 4. Olağan İlçe Kongresi, 2014'te 5. Olağan İlçe Kongresi ve 2018'de 6. Olağan İlçe Kongresi'nde AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Ocaklı, evli ve üç çocuk babası.

- ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN YÜKSEL

Memleketi Kastamonu olan Yüksel, 1976'da Şişli'de dünyaya geldi.

Yüksel, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Yüksel, Kasım 2020'den itibaren AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.

İyi derecede İngilizce bilen Yüksel, evli ve iki çocuk babası.

- TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞADİ YAZICI

Erzurum'da 1971'de doğan Yazıcı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

İlk olarak Tuzla'da 1997'de kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başlayan Yazıcı, AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Yazıcı, İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Yazıcı, evli ve iki çocuk babası.

- ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMET YILDIRIM

Ümraniye'de 1960'da doğan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesinden inşaat mühendisi unvanıyla mezun oldu.

Aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştiren Yıldırım, 1999'da KİPTAŞ'a Genel Müdür oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ümraniye Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, evli ve iki çocuk babası.

- ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HİLMİ TÜRKMEN

Türkmen, 1996'da serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı.

2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yapan Türkmen, 2003-2004 yıllarında AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Hilmi Türkmen, 2004-2014 yıllarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ise Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

Türkmen, evli ve dört çocuk babası.

- ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖMER ARISOY

Rize Çamlıhemşin'de 1974'te doğan Arısoy, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Arısoy, 1999'da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004'te Başkan Yardımcısı oldu. 2014'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirilen Arısoy, 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

Temmuz 2018'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olan Arısoy, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanı seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babası.