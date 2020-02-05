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İşte uçağın pistten çıkma anı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı.

HABERİN
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05.02.2020  22:04 - Güncelleme: 05.02.2020  22:08

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 150 kişi hastanelere sevk edildi.

Uçağın pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde pistte ilerleyen uçak kontrolünü kaybederek pistten çıkıp toprak alana düştüğü görülüyor.

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