Son dakika: İstiklal Caddesi'nde ne oldu? sorusu, Taksim ve civarında bulunan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Kasım Pazar günü saat 16 sularında İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar patlamanın etkisiyle korku ve paniğe kapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada ölü ve yaralılarla ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Son dakika haberi: Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama yaşandı.

Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İstiklal Caddesinde patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi.

Vali Yerlikaya, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün saat 16:20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

PATLAMAYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.

İstiklal Caddesinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.