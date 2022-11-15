İstiklal'deki hain terör saldırısına ilişkin gün boyunca yaşanan gelişmeler

Dün saat 16.20'de meydana gelen saldırıdan sonra emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılan İstiklal Caddesi, belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından sabah 06.30'da yeniden yaya trafiğine açıldı. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu caddedeki banklar da belediye ekiplerince kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde gece açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." bilgisini vererek, elde ettikleri bulgular çerçevesinde, saldırıyı düzenleyenin PKK/PYD terör örgütü olduğunu aktardı.

Bakan Soylu, 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın patlamada hayatını kaybettiğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 4'ÜNÜN CENAZESİ TESLİM ALINDI

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından hayatını kaybeden 6 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Adem Topkara (40) ile eşi Mukaddes Topkara'nın (27) cenazeleri sabah erken saatlerde yakınlarına teslim edildi. Çift, ikindi namazına müteakip Ayazağa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve kardeşinin nişanı için geldiği İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan (34) ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan'ın da cenazeleri ailelerine teslim edildi. Baba ve kızının cenazeleri Adana'ya götürüldü.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Arzu Özsoy (38) ve kızı Yağmur Uçar'ın da (15) cenazeleri gün içerisinde yakınlarına teslim edildi.

SALDIRININ FAİLİNİN YAKALANMA ANI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamanın hemen ardından başlatılan çalışmalar sırasında, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

Daha sonra kaçış güzergahı belirlenen zanlı, gece Küçükçekmece'de saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden girdiği belirlendi. Zanlının yakalandığı sırada kaydedilen görüntüler de Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

SALDIRI TALİMATI PKK/PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KOBANİ'DEKİ MERKEZİNDEN VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının ardından 1200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen emniyet güçlerinin, 21 adrese operasyon düzenleyerek 46 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir." ifadesine yer verildi.

BAKAN KOCA YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 55'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 5'i yoğun bakımda 26'sının tedavisine devam edildiğini belirtti. Bakan Koca, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, başarılı bir şekilde yapılan operasyonla teröristlerin yakalandığını belirtti. Soylu, "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı." dedi.

Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini, nereden hareketlendiğini bildikleri bir terör yapısıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Soylu, PYD'yi orada kim besliyorsa PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa failin o olduğunu kaydetti.

Soylu, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır." diye konuştu.

Bakan Soylu, yakalanan teröristle beraber bu olayı tertipleyen, ona "öldür" talimatı verdiği kişiyi de yakaladıklarını aktararak, "Yani esas itibarıyla terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladık. Birkaç operasyon daha var." bilgisini verdi.

PATLAYICININ TNT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşların üzerinden elde edilen bulguların Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda güçlü patlayıcılardan TNT'nin kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İSTİKLAL CADDESİ'NDE AÇIKLAMADA BULUNDU

İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı bölgeye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şentop, Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenlerin, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenlerin mutlaka bunun karşılığını bulacaklarının altını çizdi.

Güvenlik güçlerinin çok kısa zamanda saldırının failini tespit ettiklerini hatırlatan Şentop, "Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkartılacaktır. Arkasında hangi güçlerin bulunduğu da tespit edilecektir. Bunlarla ilgili de gereken cevabı en şiddetli bir şekilde mutlaka vereceğiz." dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN YARALILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da TBMM Başkanı Şentop ile geldiği patlamanın olduğu bölgede yaptığı açıklamada, 58 kişinin hastaneden taburcu edildiğini, 17 kişinin serviste yattığını, yoğun bakımda tedavi gören 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

BAKAN SOYLU'DAN AİLELERE TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısında kızı Yağmur Uçar ile yaşamını yitiren Arzu Özsoy'un, Bakırköy Kartaltepe Buhar Sokak'taki babaevini ziyaret etti.

Apartmanın girişinde oluşturulan taziye alanında baba Mehmet Özsoy'a başsağlığı dileyen Bakan Soylu, anne Neşe Özsoy'u da evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

BABA KIZIN CENAZELERİ ADANA'DA DEFNEDİLDİ

Terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, İstanbul'dan son yolcuklarına uğurlanacakları Adana'ya götürüldü.

Baba kızın Türk bayrağına sarılı naaşları, Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Meydan'ın aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Mevlüdiye ile annesi Fatma Meydan da katıldı.

ŞENTOP, YARALILARI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, saldırıda yaralanan vatandaşlar ve yakınlarıyla görüştü.

Ardından açıklamalarda bulunan Şentop, terörün "iki tarafı keskin bıçak" gibi olduğunu, mutlaka bunu kullananları da bundan memnuniyet duyanları da vurduğunu ifade etti.

Şentop, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin, kendilerinin istikrarsızlaşacağını, huzurunu bozmak isteyenlerin de tez zamanda huzurunun bozulacağını, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı.

TERÖR SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında kaldığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, dağınık olan evin bir odasının balkon kapısının camının kırık olduğu dikkati çekti.

SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN İSTİKLAL CADDESİ'NE KARANFİLLER BIRAKILDI

Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler, caddede etrafı kırmızı şeritlerle çevrilerek oluşturulan kırmızı zeminli platforma yerli ve yabancı turistler ve vatandaşlarca bırakılan karanfiller ile anıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yaşamını yitirenlerin anısına platforma karanfil bıraktı.

Öte yandan, polis ekipleri caddeye giriş ve çıkışları kontrol ederken büyük çantalar ile valizler arandı.

GÖZALTI SAYISI 48'E YÜKSELDİ

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı.

Aynı terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'daki terör saldırısının simgesi haline gelen parçalanan bebek arabasının, hastanede tedavi gören 3 yaşındaki Almeda Sinan'a ait olduğu anlaşıldı.

TEKSTİLDE ÇALIŞARAK KAMUFLE OLMUŞ

Terör saldırısının failinin 4 ay önce geldiği kentte tekstilde çalışarak kamufle olduğu öğrenildi.

Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldığı belirlendi. Saldırının emrini veren terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Kobani'deki merkezinin, Albashır'ın Yunanistan'a kaçırılarak infaz etmeleri talimatını da verdiği ortaya çıktı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi. Suriye uyruklu kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada, 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyet güçleri, dün 16.20'de gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı çalışmada, 10,5 saatte kimliğini ve saklandığı yeri tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibarıyla geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.

İstiklal Caddesi esnafı, terör saldırısında patlayıcının bırakıldığı bankın caddeye konulmasının en başta yanlış olduğunu belirterek, bu bankların kaldırılmasını istedi.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, "Caddeye konulan şeyler için biz 'bunları kaldırın, burada güvenlik zafiyeti oluşacak' dememize rağmen maalesef bizi dinlemediler. Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'ne herhangi bir cadde olarak baktılar. Halbuki konsolosluklarıyla buradaki yabancı misyon şefleriyle alışveriş merkezleriyle İstanbul'un ilk alışveriş merkezidir. İstiklal Caddesi'ni yöneten anlayışın daha kent mobilyalarının ne şekilde olduğundan haberleri olmadığına inanıyorum. Bizimle temasa geçseler, esnafı dinleseler, esnafla istişare etseler zaten otomatikman iş çözülecektir" diye konuştu.