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İstinat duvarı apartmanın üzerine devrildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, istinat duvarının bir sitedeki apartmanın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
İstinat duvarı apartmanın üzerine devrildi
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Yeni Mahalle Şehit Mehmetçik Sokağı'nda şiddetli yağışın da etkisiyle zayıfladığı ileri sürülen istinat duvarı, kot farkı nedeniyle alt tarafta kalan 6 katlı apartmana doğru yıkıldı.

Duvarın enkazı, binada aynı kattaki 2 dairenin yan duvarlarına devrildi. Otoparktaki bir otomobil de enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu dairelerde yaşayan ve hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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