İsveç uslanmıyor! Dikkat çeken açıklama: Sonra kimse Türkiye'nin kapısına gelmesin

NATO'ya üye olmak için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç, terör örgütü PKK'nın gösterilerine ve İslam'ın kutsallarına saldırılara izin vermeye devam ediyor.

Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Eray Güçlüer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerekirse AB ile yolları ayırırız" resti ile İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Global yayınında konuşan Eray Güçlüer'in açıklamaları şöyle:

Ruslar, Dinyeper nehrini aşıp Polonya istikametinden Finlandiya'ya doğru çatışmaları yaydıklarında hiç kimse kapımıza "İsveç'i alın lütfen" diye gelmesin. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yani bu işin bir karşılığı var; İsveç demek Avrupa'nın güvenliği demektir askeri açıdan. Eğer siz İsveç'i NATO'ya almazsanız yarın Rusya kapınıza dikildiğinde o zaman Türkiye'yi mumla ararsınız. Avrupa'nın çifte standardını ikiyüzlülüklerini biliyoruz. AB bizim için kazan-kazan olursa bir seçenektir. Değilse yollarımızı ayırırız. Yollarımız ayırdığımız zaman da buyursunlar kendileri durup baksınlar. Avrupa eğer güvenliğini düşünüyorsa İsveç'i bir an önce hizaya getirsin. Olması gerektiği gibi teröre destek vermenin kutsallara saldırmanın demokrasi olmadığını, düşünce hürriyeti olmadığını bir an önce hatırlatsınlar, yoksa kendileri bilirler. Sonradan kimse kapımıza gelmesin. Erdoğan'ın sözleri gayet tarihi bir çağrıdır. Bugüne kadar da kimse bunu söyleyemedi.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONLAR

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirildiği, burada İsveç'in NATO üyeliğinin de gündeme geldiği anımsatılarak, İsveç'te terör örgütü üyelerinin gösterilerinin devam etmesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Bu konuda özellikle Batı, ikide bir 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor, biz de diyoruz ki 'Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken 'evet' veya 'hayır' dememiz mümkün değil. Öncelikle, İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Peki şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Bize ikide bir şunu söylüyorlar. İşte 'Yasa hazırladılar.' Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir. Şu anda İsveç ister anayasa ister yasa değişikliği, ne yaparsa yapsın ama kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Bunlar görevini yerine getirmiyor demektir ve yine terör eylemleri Stockholm caddelerinde devam ediyor demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Bize verilen sözler tutulmadığı zaman, benim parlamentom bu konuda nasıl bir tavır takınır, bunu herkes takdir etsin. Yani F-16'larla ilgili ne deniyor? 'Temsilciler Meclisi karar vermeden bu olmaz.' Tamam da şimdi orada Temsilciler Meclisi varsa benim de parlamentom var. Parlamentonun nasıl bir karar vereceğini ben kestirip atamam. Sevk etmekse, biz böyle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz ama parlamentomuzdan nasıl bir karar çıkar, o parlamentomuzun takdirindedir.

"AVRUPA BİRLİĞİ İLE GEREKİRSE YOLLARI AYIRABİLİRİZ"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 raporunda yer alan Türkiye'nin AB'ye katılım süreciyle ilgili ifadeler hakkındaki değerlendirilmeleri sorulan Erdoğan, "Değerli arkadaşlar benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz." şeklinde konuştu.