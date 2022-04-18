Türkiye'den İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Yunt, AA muhabirine, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının bir açıklaması olmadığını belirtti.

Türkiye'nin bu konuda rahatsızlığını ve hassasiyetlerini İsveç Dışişleri Bakanlığına ilettiğini aktaran Yunt, "Yetkililer, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornberg de yaptığı basın toplantısında, 4 gündür devam eden gösterilerde 26 polis ve halktan 14 kişinin yaralandığını, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edildiğini kaydetti.

Thornberg, polisin meşru müdafaa için silah kullandığını ve açılan ateş sonucu 3 kişinin yaralandığını aktardı.

İsveç'in ünlü kriminolog uzmanı Prof.Dr. Leif G.W. Persson da polisin aşırı sağcı siyasetçi Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakma izni vermesini büyük bir hata olarak değerlendirdi.

- OLAY



Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı.