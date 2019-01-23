İsviçre'de ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede güvenlik alarmı
İsviçre’de ABD Büyükelçiliği’nin olduğu bölgede patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine güvenlik alarmı verildi.
İsviçre’de ABD Büyükelçiliği’nin olduğu bölgede patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine güvenlik alarmı verildi.
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