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İsviçre'de Türk zirvesi!

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve Türk dünyasının tanıtımını amaçlayan Türk Haftası programı kapsamında Türk teşkilatları arasındaki işbirliği ve bunun artırılması ele alındı.

AA23 Nisan 2024 Salı 16:13 - Güncelleme:
İsviçre'de Türk zirvesi!
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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde "Türk işbirliği Teşkilatları: Ortak Miras, Birlikte İlerleme" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Saky Sadykov, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hakan Kıvanç, TDT üyesi ülkelerin Cenevre'deki temsilcileri, TBMM'den milletvekilleri, birçok ülke ile uluslararası kuruluşun temsilcisi ve Cenevre'deki Türk toplumu katıldı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, burada yaptığı konuşmada, bu özel etkinliğin düzenlenmesinde işbirliği ve yardımlarından dolayı BM'ye teşekkür etti.

Konferansın, Türk Haftası etkinliklerinin ve işbirliğinin önemli bileşenlerinden biri olduğuna işaret eden Ömüraliyev, "Türk dünyası, kültür, eğitim, diplomasi ve yönetişim alanlarına yaptığımız eşsiz katkıların daha derin anlaşılmasını ve takdir edilmesini teşvik eden ortak miras yoluyla birbirine bağlıdır. Miras konusunda birleştikçe, zorlukların üstesinden gelmek ve önümüzdeki fırsatları yakalamak için ortak bir çabanın yolunu açıyoruz." dedi.

Ömüraliyev, TÜRKSOY, TDT, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Uluslararası Türk Akademisi ve TÜRKPA gibi Türk işbirliği kuruluşlarının, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve Türk milletleri arasında barış ile istikrarı teşvik etmekte önemli rol oynadığının altını çizdi.

- "KONFERANS, BU BAŞARILARIN TANITILMASI VE İLERLETİLMESİ İÇİN BİR PLATFORM GÖREVİ YÜRÜTÜYOR"

İşbirliği çalışmalarının çeşitli sektörlerde önemli ilerlemeler sağlayarak Türk ülkelerinin sosyoekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığına işaret eden Ömüraliyev, "Bu konferans, bu başarıların tanıtılması ve ilerletilmesi için bir platform görevi yürütüyor." diye konuştu.

Konferans kapsamında diğer Türk teşkilatı yetkilileri, Türk dünyası arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve bu konuda atılması gereken adımlara ilişkin vizyonlarını paylaştı.

Program, Türk dünyasındaki işbirliğini artırmak ve bu konuda yaşanan aksaklıkların giderilmesi konusunda istişarelerin ardından sona erdi.

Türk dünyasının zengin kültürel mirasını, sanatını ve Türk işbirliği örgütlerinin yürüttüğü çalışmaları tanıtmayı amaçlayan ve 22 Nisan'da Cenevre'de başlayan Türk Haftası programı, 25 Nisan'a kadar devam edecek.

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