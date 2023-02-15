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İsviçreli ekibin şefi Zuberbuhler: Türkiye, müthiş insanlara ve köklü geçmişe sahip bir ülke

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çalışmalara destek amacıyla Türkiye'ye gelen gönüllü arama kurtarma ekibinin şefi Philippe Zuberbuhler, 'Daha önce Nepal ve Haiti'de yaşanan depremlerden sonra katıldığımız arama kurtarma çalışmalarıyla karşılaştırırsak Türkiye'de yabancı kurtarma ekipleri ile yerel ekipler arasındaki işbirliği gayet iyiydi.' dedi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
İsviçreli ekibin şefi Zuberbuhler: Türkiye, müthiş insanlara ve köklü geçmişe sahip bir ülke
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İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan 15 kişilik Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) ekibinin şefi olarak Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Zuberbuhler, deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

Zuberbuhler, Elbistan'a 7 Şubat'ta ulaştıklarını ve 3 gün arama kurtarma çalışmalarına katıldıkların belirterek "Biz, ekip üyelerimiz ve bir köpeğimizle enkaz altındaki insanların yerini tespit ediyorduk. Enkaz altında hayatını kaybedenler varsa burayı ailelere veya AFAD, itfaiye gibi diğer Türk kurtarma ekiplerine gösteriyorduk." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden 29 kişinin yerini belirlediklerini aktaran Zuberbuhler, hayatta olanların tespit edilmesi halinde de hızla onları dışarı çıkarmak için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Zuberbuhler, "Biz enkaz altındaki bir genci kendimiz kurtardık. Onu dışarı çıkarmak için 25 saat boyunca elimizden gelen her şeyi yaptık. Diğer kurtarma ekiplerine de yardım ettik ve enkaz altında hayatta olan 8 kişinin yerinin belirlenmesine yardımcı olduk." diye konuştu.

Elbistan'a ilk vardıklarında bölgeye ulaşan kurtarma ekibi sayısının az olduğunu söyleyen Zuberbuhler, ekiplerin ilk etapta Hatay ve Gaziantep'e yoğunlaştığını belirtti.

- "TÜRKİYE, MÜTHİŞ İNSANLARA VE KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP BİR ÜLKE"

Zuberbuhler, arama kurtarma çalışmalarında Türk itfaiye ekipleri ve askerle işbirliği yaptıklarını vurgulayarak "Daha önce Nepal ve Haiti'de yaşanan depremlerden sonra katıldığımız arama kurtarma çalışmalarıyla karşılaştırırsak Türkiye'de yabancı kurtarma ekipleri ile yerel ekipler arasındaki işbirliği gayet iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD'ın bölgede barınak kurduğunu ve insanların gıda ihtiyacını karşıladığını kaydeden Zuberbuhler, bazı AFAD mensuplarının kendileriyle arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için iletişime geçtiğini anlattı.

Zuberbuhler, gittikleri her deprem bölgesinde daha fazlasını yapmayı arzuladıklarını ancak sınırlı sayıda bir ekibe sahip olduklarını belirtti.

"Türkiye, müthiş insanlara ve köklü geçmişe sahip bir ülke. Bu tür depremi veya krizi ilk kez yaşamıyor. Şundan eminim; tüm ülke bir araya gelerek bu krizi atlatacaksınız." diyen Zuberbuhler, depremler nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesinin acı bir durum olduğunu ancak Türkiye'nin bu süreci atlatacağı konusunda olumlu duygular taşıdığını kaydetti.

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