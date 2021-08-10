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İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılmasına Türkiye tepki gösterdi.

10 Ağustos 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:14
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama;

İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği" adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek protesto edilmiş ve izahat istenmiştir.

Bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurguluyoruz. Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz.

Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir.

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