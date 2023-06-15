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İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar üzerine Dışişleri Bakanlığına davet edildi ve kendisine bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin vuku bulduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin" altı çizildi.

Görüşmede ayrıca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.

"Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakılmıştı.

ÖMER ÇELİK: ÇİRKİN SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz."

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