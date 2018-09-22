İthal dolandırıcılar

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir bankaya ait ATM’de kart kopyalama aparatı ele geçirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bulgaristan plakalı araç ile gelen 2 erkek şüpheliyi takip etmeye başladı. Bulgaristan uyruklu D.S.D. (45) ve F.L.R. (37) oldukları belirlenen zanlıların, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları ve aynı sınır kapısından 3 Eylül 2018 tarihinde de çıktıkları anlaşıldı. İlgili bankayla yapılan görüşmeler sonucu çekim yapılan kartlar haricinde kopyalanan çok sayıda karta bloke konularak yetkisiz çekim işlemleri engellendi.

TAM TEÇHİZATLI

Çalışmalar devam ederken 2 şüpheli 15 Eylül’de tekrar Türkiye’ye giriş yaptı. Şahıslar aynı ATM cihazından kart kopyalama aparatını söktükleri sırada kıskıvrak yakalandı. Aramalarda 3 adet kopyalama aparatı, şifre görüntüleyici, 2 adet elektronik düzenek, IDE kablosuna takılı mikro kamera ve 2 bin 815 TL para ele geçirildi. Yapılan incelemede, 360 bin adet şifre görüntüsünün depolandığı tespit edildi. Türkiye’ye kısa süreli giriş çıkış yapan zanlıların, çok sayıda kart kopyalayarak yurt dışında para çekim işlemleri yapmayı planladıkları anlaşıldı. D.S.D. ve F.L.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.