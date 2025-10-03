İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

İtiraz kabul edildi: Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım 247 gün sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. 27. Ağır Ceza Mahkemesi Barım'ın tahliyesine yönelik yapılan itirazı kabul etti. Menajer Barım yeniden cezaevine gönderilecek.

3 Ekim 2025 Cuma 01:00
İtiraz kabul edildi: Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı
ABONE OL

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlere gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etmişti. Başsavcılıkça, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz edildi.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Menajer Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

  • ayşe barım
  • tutuklama
  • menajer

