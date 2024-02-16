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İtirazlar reddedildi! Çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesinin tahliyesine karar verildi

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce çöp evde bakımsız bulunan erkek çocuğunun teyzesi Kamuran Pınar A'nın 30,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine yapılan itirazların reddine karar verildi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 13:38 - Güncelleme:
İtirazlar reddedildi! Çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesinin tahliyesine karar verildi
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Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Şubat'taki duruşmada, delillerin büyük oranda toplanması nedeniyle sanık Kamuran Pınar A'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin kararının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile çocuğun annesi Yasemin Acar'ın avukatı, tahliye kararına itiraz etti.

İtirazları değerlendiren Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi, şu anda 11 yaşında olan çocuğun teyzesiyle ilgili alt mahkemenin verdiği kararı usul ve yasaya uygun bularak reddetti.

- DAVANIN GEÇMİŞİ

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin evin tahliyesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, Temmuz 2022'de kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın bulmuştu.

C.M.A'nın annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi edilmişti.

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