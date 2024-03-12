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  • İYİ Parti eski Milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı
Güncel

İYİ Parti eski Milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

AA12 Mart 2024 Salı 12:13 - Güncelleme:
İYİ Parti eski Milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı
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Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

  • Ahmet Çelik
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